Canadell aposta per aturar l'activitat entre una i dues setmanes per frenar el coronavirus

El president de la Cambra de Barcelona i del Consell General de Cambres, Joan Canadell, ha apostat aquest dilluns al migdia per aturar l'activitat entre una i dues setmanes, en la línia del Govern i contra el parer expressat pel president de Pimec, Josep González.Per Canadell, la proposta de la Generalitat de confinar tot el territori és "l'adequada" i ha recordat que és la que s'ha fet en altres àrees molt afectades pel Covid-19, com Wuhan, el nord d'Itàlia i, més a prop, a Igualada. "No haver confinat zones de l’Estat amb alta concentració de casos és d’una enorme irresponsabilitat que portarà conseqüències incalculables per a tota l’economia", ha sentenciat.Segons el president de la Cambra, aquesta aturada de l'activitat hauria d'anar acompanyada d'aquesta mesures com la flexibilització laboral en forma de canvis de vacances i bosses d'hores per recuperar els períodes no treballats.En una compareixença de premsa a través de Twitter, el president de l'ens cameral ha admès que no tothom es podria permetre parar l'activitat de cop i que les empreses que no puguin perquè són de sectors estratègics o tenen comandes en curs que no es poden posposar ho facin amb les "màximes precaucions possibles". "Esperem que en dues setmanes com a màxim es vegin els efectes de l'aturada i després d'això puguem tornar a una activitat mínima o suficient per anar aguantant", ha assenyalat Canadell.Com a mesures urgents, el president de la Cambra també ha reclamat a l'Estat que aporti liquiditat a les empreses amb l'objectiu que puguin fer front a una situació com l'actual, que ha definit aquesta crisi "curta però demolidora" i com "un moment molt complicat" i "un dels més durs per a tota una generació actual d'empresaris".També ha demanat que els ERTO es facin amb la "màxima diligència" i que els salaris es puguin complementar amb ajudes "importants" de l'Estat, "igual com van fer amb els bancs" durant la crisi, ha dit.Per ara, la Cambra no té estimacions sobre l'impacte que haurà tingut aquesta crisi sobre el PIB ni tampoc el volum de les ajudes que caldria aportar a empreses, que també dependrà si és "molt fort" durant quinze dies o si s'allarga, per exemple, deu setmanes. En aquest sentit, espera que no s'arribi als 60.000 milions d'euros que van ser necessaris per rescatar la banca.El president de la Cambra de Barcelona ha criticat que l'Estat hagi recentralitzat les competències per afrontar la crisi sanitària i ha defensat que cada comunitat té una situació diferent i que "el més lògic" és que cada cas es gestioni des del territori. "Ens passa en el món empresarial, al segle XXI fa anys que treballem així", ha comentat Canadell, que ha lamentat que "l'Estat espanyol hagi utilitzat el criteri del segle XX".Sobre el teletreball, Canadell ha emplaçat l'empresariat a adaptar-se al teletreball i confia que les escenes que s'han vist al metro aquest matí, amb aglomeracions puntuals, no es repeteixin. En aquest sentit, ha apuntat com una de les possibles causes el fet que els empresaris no han sabut "fins a darrera hora què havia de fer" i que davant aquest silenci els treballadors s'hagin dirigit a la feina.D'altra banda, Canadell també s'ha mostrat partidari d'allargar el període lectiu de les universitats i altres cursos d'educació superiors, com FP i el segon de Batxillerat, entre dues i quatre setmanes per compensar les casses perdudes. Ha admès que, de moment, és una "mesura a analitzar" i que desconeix les conseqüències que pot comportar.

