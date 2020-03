Ajornades també les eleccions a Galícia per la crisi del coronavirus

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que suspèn les eleccions gallegues previstes pel 5 d'abril. La decisió s'ha pres d'acorda mb les principals forces polítiques gallegues i, ara com ara, no s'ha fixat cap dia per a què es puguin celebrar. "Per mi estaven desconvocades des de fa dies", ha apuntat Fijóo, que ha avançat també un esborrany de decret per reactivar el procés electoral quan remeti la crisi del coronavirus. El president gallec ha volgut ressaltar "l'ànim constructiu" en la reunió que ha mantingut amb els dirigents gallecs. "La lluita és l'única ocupació", ha constatat Feijóo.Per la seva banda, el lehendakari Íñigo Urkullu també ha acordat amb la resta de partits polítics ajornar les eleccions al País Basc per la crisi del coronavirus, que ha deixat de moment prop de 300 morts a tot l'Estat i està a punt d'arribar als 9.000 infectats. Les formacions han acordat que la votació es faci el primer diumenge després de l'aixecament de la situació d'alerta sanitària, que a hores d'ara no se sap fins quan es pot allargar. En un principi, les eleccions estaven previst pel 5 d'abril, d'aquí tres setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor