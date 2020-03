VÍDEO El remei d'un capellà del Ripollès per aprofitar la missa sense ni un sol feligrès

El rector del monestir de Sant Joan de les Abadesses ha celebrat aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, dues misses on no hi havia ni un sol feligrès a l’església, només un altre mossèn, a causa del coronavirus. Lluny de resignar-se, el capellà ha aprofitat les noves tecnologies per posar-se en contacte amb els fidels i ha publicat dos vídeos a Youtube.En el primer vídeo, just abans de la missa de dissabte, diu: “L'església està ben buida, però us tinc molt presents. Resaré per tots vosaltres”. També recorda, amb un bon sentit de l’humor, que és un moment per estar junts amb la família i la parella, i que segurament hi haurà “més ocasió” per barallar-se, però que després de la baralla “vindrà la pau”. Finalment, insta els fidels a fer una pregària el vespre on es demani al Senyor que s’uneixin a ell en la missa que ha fet.En el segon vídeo, just abans de la missa del diumenge, el rector parla del confinament, amb algunes recomanacions. “Comparteixo una experiència nova. Connectem? I si fem com les formigues?”, diu.

