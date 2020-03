Alerten de la falta d'equips de protecció en ambulàncies a Catalunya

Diversos sindicats han criticat aquest dilluns l'escassetat d'equips de protecció individual (EPI) en les ambulàncies catalanes i la falta de canvis en el procediment d'actuació per a fer front l'epidèmia de coronavirus. Els sindicats Sindicat Independent de Treballadors d'Ambulàncies de Catalunya (Sicat), UGT i CC.OO. assenyalen que aquestes mesures són necessàries perquè "incrementen la inseguretat per a professionals i pacients".



En declaracions a Europa Press, fonts dels sindicats han alertat d'un "declivi del protocol" que obliga els professionals a usar únicament guants i mascaretes quirúrgics -que eviten la sortida de virus però no l'entrada- amb pacients de risc amb patologia respiratòria o febre.

Han criticat que les altes hospitalàries de pacients afectats pel coronavirus que han de fer aïllament domiciliari les fan ambulàncies del tipus transport sanitari no urgent, que "no estan preparades per a aquest tipus de serveis, el personal pot no estar format i no tenen l'EPI adequat", i han afegit que va en contra de la Llei de riscos laborals.Han advertit que si no s'equipen les ambulàncies amb els EPI adequats corren el risc de ser els transmissors i han recordat que són "la primera baula assistencial de la cadena sanitària", per la qual cosa han exigit els recursos necessaris per protegir a pacients i professionals.Així mateix, han avisat que la situació pot ser encara més caòtica perquè dins de 15 dies pot haver-hi "un 'boom' de baixes de professionals de la mobilitat assistencial que col·lapsi el sistema", i han confirmat que a la zona del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat (Barcelona) ja hi ha 23 professionals en aïllament.Els sindicats han demanat a l'administració "empatia, comunicació i que se'ls faci partícips", perquè han reconegut que no saben si és un problema d'existències o si hi ha un pla de proveïment previst per a les properes setmanes, quan ja hi ha unitats treballant que no tenen el material que exigeixen els protocols, han afegit.Han demanat inspeccions de treball a la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat però de moment no han rebut resposta.

