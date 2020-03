Investigadors catalans adverteixen d'una possible «catàstrofe sanitària» pel coronavirus

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de la Universitat de Saragossa han elaborat un mapa de risc que prediu la propagació del coronavirus . L'estudi adverteix de la càrrega que patiran les Unitats de Cures Intensives dels hospitals i alerta que, si no s'atura la mobilitat laboral, es pot arribar a produir una catàstrofe sanitària."Si el govern espanyol no atura la mobilitat laboral que no sigui imprescindible ens aboquem a la catàstrofe sanitària en molt pocs dies", adverteix Àlex Arenas, director del grup de recerca Alephsys Lab de la URV, que lidera l'estudi. Arenas insisteix que les dades que mostra aquest nou mapa de risc alerten d'una situació "molt greu que anirà a més si no es prenen mesures molt més restrictives".El científic assenyala, a més, que per fer els seus càlculs han tingut en compte "l'escenari més optimista, en què els gairebé 5.000 llits de les UCI espanyoles -tant de centres públics com privats- estan lliures a dia d'avui, un fet que tots sabem que no és ni molt menys així". Els investigadors han partit d'aquesta situació perquè no han pogut tenir accés a les dades reals d'ocupació de llits, segons apunten.