Crida «urgent» per reclutar infermers i infermeres a Lleida

La crisi sanitària que vivim per la pandèmia mundial del nou coronavirus SARS-CoV-2 posa al límit el sistema de salut i, a Lleida, els recursos de la Infermeria Assistencial ja acusen els primers símptomes. Les previsions de llarga durada de l'actual conjuntura, l'esgotament físic i mental i l'alt índex de contagi del COVID19, ens fan preveure una davallada en el nombre d'infermeres i infermers de l'àmbit assistencial, en els pròxims dies. És per això que des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) fem una crida urgent a tots/es els professionals de la Infermeria, que per la raó que sigui esteu en situació d'aturada, perquè us incorporeu a la BORSA D'INFERMERES VOLUNTÀRIES COILL/COVID19.La convocatòria és extensiva tant a les professionals –amb especialitat o no– que no pertanyeu a l'àmbit assistencial (unitats docents, grups de recerca, consultes privades…); com a les infermeres titulades que exerciu altres professions i també a les que encara, avui, pugueu estar en situació d'atur. El COILL estudiarà cadascuna de les candidatures i, en funció de la demanda del Sistema de Salut a Lleida, activarà les gestions administratives i legals (estat de la col·legiació, assegurança professional) perquè us incorporeu a l'àmbit assistencial, amb totes les garanties.Per incorporar-vos a la borsa cal que contacteu amb coill@coill.org –indicant nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i número de col·legiada si s'escau– i els serveis col·legials contactaran amb vosaltres. Com a Infermeres, totes nosaltres som conscients de l'enorme importància que les ja minses ràtios d'infermeria que patim, no s'enfonsin del tot durant aquesta crisi sanitària que amenaça incisivament el nostre col·lectiu i, en conseqüència, la salut i cura de la nostra comunitat. EL COVID19 és un repte de lideratge i no defallirem. El nostre coneixement i cura infermera són indispensables per a contenir aquesta pandèmia. Moltes gràcies Montserrat Gea i Sánchez Presidenta del COILL

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) ha fet una crida "urgent" a tots i totes les professionals que no treballen per l'aturada laboral, provinguin de serveis no assistencials o perquè exerceixen altres professions, per tal que s'incorporin a l'àmbit assistencial a la demarcació de Lleida.El COILL adverteix que la crisi sanitària generada pel coronavirus comença a posar al límit els recursos assistencials en Infermeria a Lleida. En aquest sentit, l'ens col·legial assenyala que "les previsions de llarga durada de l'actual conjuntura, l'esgotament físic i mental i l'alt índex de contagi de la covid-19", fan preveure "una davallada en el nombre d'infermeres i infermers de l'àmbit assistencial en els pròxims dies".El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida demana a tots i totes les professionals d'Infermeria, que per la raó que sigui estiguin en situació d'aturada, s'inscriguin a la borsa d'infermeres voluntàries del COILL, que s'ha creat arran de l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. Per fer-ho, cal posar-se en contacte amb el Col·legi a través del correu electrònic coill@coill.org.La convocatòria és fa extensiva tant a les professionals –amb especialitat o no– que no pertanyin a l'àmbit assistencial (unitats docents, grups de recerca o consultes privades), com a les infermeres titulades que estiguin exercint altres professions i també a aquelles que es trobin en situació d'atur.El COILL estudiarà cadascuna de les candidates que s'inscriguin i, en funció de la demanda del Sistema de Salut a Lleida, activarà les gestions administratives i legals (estat de la col·legiació i assegurança professional) perquè es puguin incorporar a l'àmbit assistencial, amb totes les garanties.

