El Banc d'Aliments segueix repartint menjar durant el confinament

El Banc dels Aliments ha adoptat les mesures i protocols que marquen les autoritats sanitàries per poder esquivar el coronavirus i seguir repartint menjar als seus usuaris. Aquestes normes de seguretat s'implementen als voluntariats i la plantilla dels tres magatzems dels que disposa l'entitat, i es preveu que serveixin per garantir que els aliments arribin a les 113.000 persones ateses per l'entitat.Com que l'edat mitjana del voluntariat és elevada, s'ha recomanat a les persones que col·laboren de forma periòdica que es quedin a casa fent les activitats a distància i de cara a les tasques de magatzem s'està buscant un voluntariat més jove.L'evolució de la propagació del Covid-19 marcarà l'activitat del Banc dels Aliments, però treballen donant per fet que caldrà aprovisionar els estocs dels aliments més bàsics com la llet, l'oli, les conserves, els llegums o els productes infantils.També faltarà disposar de recursos per mobilitzar el transport de producte fresc els milers de quilos de fruita de verdura que es repeteixen cada setmana o els productes refrigerats i congelat de la xarxa de fred, preveient una baixada de l'operativa logística per les mesures de confinament. Per aquest motiu s'ha engegat una campanya d'emergència perquè la gent pugui fer donacions per internet.

