ERC preveu activar la via europea contra l'«escàndol» de la monarquia

ERC considera un "escàndol" que el rei Felip VI hagi renunciat a l'herència del seu pare, el rei emèrit Joan Carles, perquè entén que és una "confessió" en tota regla del fet que era beneficiari d'un compte off shore amb 100 milions d'euros presumptament de comissions. La secretària general adjunta i portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha assegurat que el seu grup posarà en marxa una "nova càrrega" tant al Congrés com al Senat per esclarir la fortuna dels Borbons, però també està disposada a activar una investigació a nivell europeu."La inviolabilitat o immunitat no es pot entendre com a impunitat", ha assegurat. Vilalta ha acusat Felip VI d'aprofitar la crisi del coronavirus per fer l'anunci amb "nocturnitat i traïdoria" i ha titllat la monarquia de ser "corrupta i deshonesta" de forma sistèmica. ERC creu que és insuficient que el monarca hagi renunciat a l'herència del seu pare perquè "no serveix per aïllar el virus corrupte de la monarquia espanyola".És per aquest motiu que presentaran una bateria de mesures per intentar que no quedi "impune". No descarten que aquesta torni a ser la petició d'una comissió d'investigació, però també obrir vies de caràcter internacional. Fins ara, el PSOE s'ha negat a configurar una comissió d'investigació al Congrés amb l'argument que la Constitució ho impedeix perquè el rei té immunitat.

