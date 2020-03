Sant Cugat, primer gran ajuntament que anuncia ajuts directes a autònoms, comerç i empreses locals

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha anunciat mesures econòmiques d’ajuts al lloguer, subvencions a les persones autònomes i empreses que treballen per a l’Ajuntament i al comerç local. Uns ajuts que s’aprovaran en les properes setmanes, davant les conseqüències econòmiques que originarà l’estat d’alarma que ha declarat el govern de l’Estat i les mesures de confinament de la població.



Terrassa també va anunciar mesures ahir, però no són ajuts directes. Es tracta d'ajornar o prolongar els terminis dels impostos o taxes municipals, d'acord amb el que preveu la llei.

L'Ajuntament obrirà una línia de subvencions i ajuts al lloguer per a famílies amb menys recursos i dificultats econòmiques que viuen en habitatges públics de PROMUSA i privats de lloguer.Pel que fa al comerç, s’obrirà una línia d’ajuts i subvencions destinada a compensar la taxa de terrasses, la taxa de recollida d’escombraries comercial i l’import del Tribut Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).Per altra banda, també s’indemnitzarà econòmicament les empreses i persones autònomes que treballen per a l’Ajuntament i que han vist suspès els seus contractes per raó de causa major. A més, s'avançarà el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible, davant de la reducció d’ingressos que patiran.L’Alcaldessa també fa una petició als propietaris d’habitatge i de locals comercials que els tenen en lloguer per tal que col·laborin per superar les conseqüències econòmiques de la crisi. Ingla demana "una crida a la solidaritat per prioritzar la cohesió social de Sant Cugat per davant dels guanys econòmics".A més, també demana al govern de l’Estat i al seu president que aixequi les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa per tal que els ajuntaments puguin fer front a les despeses originades per la crisi del coronavirus i a la reducció d’ingressos que patiran les administracions locals.​

