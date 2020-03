Burger King presenta un ERTO que pot afectar 14.000 treballadors

Burger King presentarà un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que podria afectar els seus 14.000 treballadors a l'estat espanyol. La companyia ja havia anunciat el tancament dels seus restaurants i ara suspèn també el repartiment a domicili.L'empresa assegura que la decisió de presentar un ERTO ha estat presa després de valorar les "millors alternatives per mantenir els llocs de treball" quan finalitzi la crisi sanitària pel coronavirus. Una decisió, asseguren, que també garanteix "l'estabilitat" de la companyia.A diferència de Burger King altres companyies com Glovo i Uber Eats sí que mantenen el repartiment a domicili, amb el compromís d'extremar les mesures higièniques per protegir el client.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor