Àger: un poble de 600 habitants i dos avis de la residència ingressats per coronavirus

El poble d'Àger, a la comarca de la Noguera, ha registrat entre el diumenge i aquest dilluns dos casos positius de coronavirus en dues persones de la residència d'avis. Es tracta d'un home de 98 anys i una dona de 91 que han estat traslladats a l'hospital del Pallars, a Tremp, amb un pronòstic estable. Al poble noguerenc hi viuen només unes 600 persones.En aquest sentit, al municipi d'Alins, al Pallars Sobirà, s’ha detectat un possible cas de coronavirus. Es tracta d’una tercera persona que treballa a la residència i que, lògicament, havia mantingut contacte amb els avis contagiats. Segons l'alcalde d'Alins, Manel Pérez, l'home és de mitjana edat, té febre i tots els símptomes i es troba en quarantena preventiva al seu domicili.L'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, assegura aque, malgrat el brot a la residència, la situació "està controlada" i que al centre s'estan aplicant les mesures d'aïllament indicades en casos de contagis. En aquest sentit, Burgués manté la calma i apunta que des del departament de Salut no s'ha donat cap nova ordre i que no hi ha previsió de confinar el municipi.Veïns d'Àger han explicat a aquest diari que el poble està en "calma" i que s'estan seguint totes les prevencions indicades pel consistori. "Des de l'ajuntament s'han posat en contacte amb els veïns per preguntar si fan falta aliments o qualsevol altra provisió", explica Pere Capdevila, que apunta també que s'ha organitzat un grup de persones al poble per atendre les persones que ho necessitin.A la demarcació de Lleida s'han confirmat aquest diumenge a la tarda dos nous casos nous de coronavirus, per la qual cosa la xifra de pacients afectats s’eleva a 36, la majoria gent gran. La darrera informació que s'havia donat de casos positius al territori era de 34.El virus afecta també un total de 202 persones més que estan en aïllament i un centenar de professionals de la sanitat que es troben en vigilància pel fet d’haver tingut contacte amb pacients. Fins al moment no s’ha registrat cap mort pel virus.

