Què diu la premsa internacional de la situació d'Espanya pel coronavirus?

L'augment d'infeccions de coronavirus a Espanya és notícia a tot el món, en tractar-se d'un dels estats amb més casos. Segons les últimes dades, la xifra d'infectats s'apropa als 9.000 i la de morts als 300 . En un dia hi ha hagut un increment de més de 1.000 casos, pel que els mitjans segueixen amb especial interès l'evolució del virus, especialment a l'epicentre, Madrid.A Itàlia, el país europeu més afectat pel Covid-19, el Corriere della Sera explica que Espanya és el "segon focus més gran d'Europa", amb nucli a Madrid. El diari italià s'ha llevat destacant el fet que el govern espanyol posés la sanitat privada al servei de la pública. Sobre l'evolució del virus, al mitjà italià apunten que "avança de forma implacable a Espanya, que sembla destinada a seguir el camí d'Itàlia pel que fa a nombre de contagis".La BBC britànica es queda amb el gest que també es fa a Itàlia d'aplaudir el personal sanitari des de les finestres i els balcons com a mostra de suport i agraïment per la seva tasca realitzada. The Guardian titula: "Espanya assumeix l'assistència sanitària privada enmig de més bloqueigs europeus". En el marc de les mesures que es prenen per tot Europa, el diari britànic subratlla aquesta.El francès Le Monde es queda amb el desplegament militar en ple confinament espanyol. El diari explica que "totes les regions, sense excepció, estan afectades", però al mateix temps posa el punt de mira a Madrid: "L'epicentre inquieta especialment els experts".El New York Times se centra en relatar com és aquesta situació per la gent i les ciutats de tot l'estat: "Els carrers estan buits, les botigues saturades, les famílies tancades a casa i creixen el nombre d’infectats amb coronavirus i morts".

