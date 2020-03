La selectivitat, a la corda fluixa pel coronavirus

El govern espanyol estudia diverses dates per reubicar es examens de la selectivitat d'aquest any, previstos per la primera setmana de juny, si la suspensió de classes es prolonga com a conseqüència de la crisi del coronavirus. És un escenari que l'executiu de Pedro Sánchez dona per fet, tal com ha explicat aquest matí el ministre de Transports, José Luís Ábalos. Per tant, la possibilitat d'ajornar la selectivitat és sobre la taula, i s'abordarà a la reunió que el Ministeri d'Educació tindrà demà dimarts amb les comunitats autònomes i els actors implicats.En canvi, fonts de l'àrea d'Universitats de l'administració han explicat aque pel moment no contemplen moure les dates previstes que a Catalunya són els 9, 10 i 11 ja que confien que l'aturada no s'allargui tant de temps com perquè afecti als exàmens. Així i tot, no descarten que després d'haver-se reunit amb el ministeri pugui haver canvis.Segons han explicat fonts de la Moncloa a Europa Press, la selectivitat es podria celebrar ens els terminis previstos si la interrupció de l'activitat lectiva presencial no és prolonga més de dues setmanes. En cas que la quarantena imposada per l'estat d'alarma s'hagi d'ampliar més enllà de finals de març, el govern espanyol contempla ajornar un mes les proves d'accés a la universitat, i fins i tot es contemplen altres dates més llunyades si no remet la crisi del covid-19.

