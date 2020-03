VÍDEO L'original agraïment a la tasca dels sanitaris d'una comunitat de veïns de Barberà

Cassoles i aplaudiments per la tasca dels sanitaris d'aquests dies, des del barri de Gràcia de #Sabadell https://t.co/TbNU3cBDrS #coronavirus pic.twitter.com/BtQP9AZpvU — NacióSabadell (@NacioSabadell) March 15, 2020

Des d'aquest dissabte, i nascut a les xarxes socials, s'ha impulsat que a les 20 hores la gent surti al balcó i a les finestres per aplaudir com a mostra d'agraïment per la tasca dels sanitaris que està duent a terme aquests dies en l'objectiu de frenar l'expansió del coronavirus i atendre les persones malaltes.En una comunitat de veïns de Barberà (el Vallès Occidental) això s'ha fet d'una manera original. Als aplaudiments s'hi ha afegit els llums, l'encesa i apagada mentre es picava amb les mans, convertint l'agraïment en un espectacle molt vistós i lluminós.Una original forma de donar les gràcies a tot el personal de l'àmbit de la salut que s'estén arreu. A Sabadell tampoc s'ha faltat a la cita aquest diumenge.

