Molts clients del mercat setmanal d'Olot no fan cas de les mesures de protecció

En l'obertura aquest dilluns del mercat setmanal d'Olot d'abastament de productes frescos al Firal no s'hi ha congregat molt gent, però sí que s'hi ha vist usuaris que no feien cas de les recomanacions i mesures de protecció que ha fet l'Ajuntament d'Olot, com mantenir 1,5 metres de distància de seguretat amb les altres persones, utilitzar guants per agafar els productes –i, un cop realitzada la compra, llençar-los a les escombraries– o pagar amb diners en metàl·lic en comptes d'amb targeta. També, s'ha vist molta gent gran, sola, proveint-se de productes.Per contra, la majoria de paradistes sí que anaven proveïts de guants, de diversa mena (làtex, plàstic), i alguns també duien màscares de protecció. Tanmateix, al mercat s'hi han vist menys parades i, igualment, menys afluència de públic. Cal comptar, també, que l'habitual mercat de roba i estris al Firalet no es farà fins a nova ordre, però sí que es mantindrà el de fruita i verdura fresques.L’Ajuntament d’Olot havia activat un protocol –seguint les recomanacions rebudes per la Generalitat de Catalunya– per a evitar al màxim les aglomeracions i promoure la prevenció de contagis del coronavirus. L’equip de govern es va reunit per avaluar la situació, establir mecanismes de prevenció de contagis i planificar l’organització dels serveis en funció de l’evolució en els contagis de SARS-CoV-2, segons les directrius dels departaments de Salut i Agricultura de la Generalitat.

Algunes e les parades del mercat setmanal d'Olot aquest dilluns. Foto: Martí Albesa.

Per això, es va decidir mantenir la continuïtat del mercat setmanal dels dilluns de productes frescos fins a nova ordre i suspendre, com a mesura preventiva, el mercat setmanal d'avui i del 23 de març pel que fa a la resta de productes (roba, estric, etc.) per a complir amb l'obligació imposada per la Generalitat de Catalunya de garantir la continuïtat dels mercats d’abastament de productes frescos a l’aire lliure, sempre que es compleixin les mesures de distanciament social aprovades pel #COVID19.

