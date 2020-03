No truqueu al 010 i el 012 pel coronavirus: Salut desmenteix que siguin telèfons per a l'emergència sanitària

Ciutadans amb mascareta, a Barcelona. Foto: Adrià Costa.

A les xarxes socials estan circulant diversos missatges dient que des de Salut han habilitat dos nous telèfons per atendre les consultes per temes relacionats amb el coronavirus, que són el 010 i el 012. Des del mateix departament han explicat a NacióDigital que no han creat cap mena de telèfon nou i que el de referència per urgències sanitàries relacionades amb el coronavirus és el 061.



Pel que fa el 012 sí què és cert que existeix, però de fa temps ja, i funciona com un telèfon de consultes generals. Mentrestant, el 010 és el telèfon per realitzar consultes a l'Ajuntament de Barcelona i tal com han explicat des de la mateixa administració municipal a NacióDigital, no han creat cap mena de pla específic per atendre trucades en relació al coronavirus. Sí què és cert que, en cas de preguntar per l'estat dels centres sanitaris a Barcelona, es pot oferir informació.

Així mateix des de Salut es demana fer un ús responsable dels telèfons d'emergències i es recorda què: el 061 només per urgències sanitàries i del coronavirus, el 012 per consultes generals i el 112 per emergències.En cas de tenir més dubtes en relació al coronavirus, també s'ha habilitat un test online per veure si es compleixen els criteris per poder ser un potencial cas d'infecció.

Indicacions ús telèfons Salut Foto: Generalitat de Catalunya

