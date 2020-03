ERC acusa l'Estat de prendre mesures «ineficaces» i reclama un confinament general

ERC considera que les mesures preses pel govern espanyol per afrontar la crisi del coronavirus són "lentes i ineficaces". La secretària general adjunta i portaveu republicana, Marta Vilalta, ha reclamat que s'ordeni un "confinament general" dels territoris més afectats i es doni resposta a la petició feta pel president de la Generalitat, Quim Torra. "La prioritat és la protecció de les persones", ha reclamat la dirigent republicana, que ha apuntat que les dades d'Espanya són pitjors que les d'Itàlia o la Xina."No entenem per què no s'ha confinat la comunitat de Madrid com el Govern va fer amb Igualada. No es pot fer politiqueig d'un tema tan seriós", ha insistit Vilalta, que ha lamentat que s'hagi declarat l'estat d'alarma per "recentralitzar poders" o per desplegar l'exèrcit. "No entenem que la millor mesura per combatre el virus sigui el desplegament de l'exèrcit. No hi té cap funció a fer", ha lamentat.Segons els republicans, el Govern de la Generalitat està prenent decisions "modèliques", mentre que no està sent així en el cas del govern espanyol. Els d'Oriol Junqueras reclamen mesures més "restrictives i contundents" per protegir la salut dels ciutadans i evitar el col·lapse del sistema sanitari també mesures econòmiques per protegir els treballadors i les empreses. Com a exemple ha posat l'aturada del cobrament de les hipoteques i dels subministraments i que s'implementin ajuts pels treballadors autònoms."El govern espanyol ha d'actuar ja com ho està fent el Govern de Catalunya", ha subratllat Vilalta. La dirigent republicana ha explicat que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha donat positiu en coronavirus, està fent teletreball i que al partit s''han pres precaucions perquè tot el partit treballi de forma aïllada des de casa.

