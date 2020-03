Isabel Díaz Ayuso dona positiu per coronavirus

Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo.



Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él! pic.twitter.com/VJRQpjAAl8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2020

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha donat positiu per coronavirus tal com ha explicat ella mateixa a través de Twitter. La dirigent del PP ha explicat que en una prova anterior va donar negatiu i que per això ha estat treballant "sense descans des de fa setmanes". "Al final, jo també he donat positiu", ha dit en una piulada. Tot i així, la presidenta de Madrid ha explicat que continuarà afrontant "la lluita contra l'enemic invisible" però ho haurà de fer aïllada, seguint les recomanacions i els protocols establerts per les autoritats sanitàries.Espanya s'apropa ja als 9.000 afectats i 300 morts per coronavirus. Fernando Simón, director general d'alertes i emergències sanitàries, ha explicat que la situació "ha canviat". Aquest matí s'ha reunit per primer cop l'anomenat comitè tècnic de gestió del coronavirus. Simón ha dit que la situació no ha canviat "radicalment", però sí que està suposant un "estrès suplementari" sobre els serveis sanitaris."Hi ha una probabilitat més gran que s'expandeixi la infecció per tot el país", ha dit el director general d'alertes i emergències sanitàries. A dia d'avui a l'Estat hi ha 8.744 casos de coronavirus, més de la meitat Madrid. Això suposa un augment de més de 1.000 casos respecte ahir. 3.215 casos estan hospitalitzats, 410 casos a la UCI, prop del 70% dels quals estan a Madrid. Fins ara hi ha hagut 297 morts i 521 pacients que s'han recuperat. La letalitat del virus està prop del 3%, que és un percentatge "esperat". "S'estan preparant protocols per fer diagnòstics més ràpids", ha dit el responsable tècnic de Sanitat.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat negatiu a la prova de coronavirus. Segons fonts de Moncloa, el cap de l’executiu "es troba bé" i està seguint les recomanacions dels experts i de les autoritats sanitàries, després que la seva dona, Begoña Gómez, donés positiu en la malaltia.La prova es va practicar a tots els ministres després que la d’Igualtat, Irene Montero, i la de Política Territorial, Carolina Darias, resultessin infectades per la covid-19. La parella del president espanyol va donar positiu dissabte i es troba bé i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

