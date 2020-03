Protesta dels interns al CIE per exigir mesures contra el coronavirus

Les entitats Migra Studium, Tanquem els CIE, Irídia i SOS Racisme informen que els interns del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona han començat una protesta pacífica per exigir mesures de prevenció contra el coronavirus.En el marc de la protesta, els interns es neguen a entrar al menjador o a les cel·les. Les entitats avisen que "hi ha un risc real" que aquesta protesta legítima "sigui gestionada per part de la policia amb força excessiva o fins i tot amb violència i agressions físiques".Les entitats s'han sumat a la petició que aquest diumenge va fer el moviment d'abast estatal No al CIE i ha reclamat clausurar el CIE de la Zona Franca i alliberat "immediatament" els interns.A més, han recordat que fins a 196 països han vetat l'entrada de viatgers procedents de l'Estat espanyol, entre ells el Marroc, país on es fan la major part de les expulsions i devolucions d'estrangers. Per això, davant la impossibilitat de fer aquestes expulsions i devolucions, els CIE són dispositius "ineficients i sense objecte" que no poden complir el propòsit per al qual van ser creats.També insisteixen que hi ha un "dèficit sistèmic i habitual de l'assistència sanitària, de les mesures d'higiene i de les condicions de vida a l'interior del CIE" i han afegit que el servei sanitari del CIE recorre sistemàticament als recursos públics d'urgències hospitalàries, recursos "que es troben sotmesos a forta demanda i pressió des de fa dies".

