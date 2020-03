Pimec discrepa de Torra i rebutja que calgui aturar més l'economia durant el coronavirus

La Pimec no està d'acord que calgui mesures més dràstiques per aturar l'economia per contenir el coronavirus, com reclama Quim Torra . "No contemplem una aturada de l'activitat econòmica", ha asseverat aquest dilluns en una roda de premsa telemàtica el president de la patronal de les pimes, Josep González, que ha reclamat buscar un "equilibri entre mesures sanitàries i no aturar l'activitat econòmica", ja que, si no, afirma que ara es pot tenir "un terratrèmol i després un tsunami".Preguntat sobre les divergències entre els governs català i espanyol, després de la recentralització competencial dictada dissabte i el rebuig de la Generalitat a assumir-la , s'ha limitat a reclamar que "no hi pot haver descoordinació". "Esperàvem que diumenge s'aclarissin les descoordinacions", ha lamentat, i ha explicat que els missatges contradictoris entre les ordres del govern espanyol i les crides de Torra al confinament solidari han generat "moltes consultes d'empresaris".González, que ha avançat que aquest dilluns a la tarda hi haurà una reunió telemàtica entre el Govern i els sindicats i patronals majoritaris al país, ha avisat que serà "significativa la xifra de treballadors afectats" i ha reclamat "mesures concretes de tipus econòmic i empresarial". Entre aquestes, ha prioritzat les que resolguin problemes de tresoreria i liquiditat i, només com a últim recurs, fer ERO temporals "que siguin justificats i amb tota la seriositat i sense dubtes jurídics".El president de Pimec ha lamentat que el govern espanyol esperi fins dimarts per prendre mesures i ha instat a suspendre el pagament de les cotitzacions socials, l'IVA i els deutes tributaris i fixar una compensació per als autònoms sense feina. Ha considerat insuficient també la línia d'ajuts de 1.000 milions oberta pel Govern, i ha opinat que "cal anar a entre 3.000 i 5.000 si es vol fer un bon treball d'ajuda a les empreses", així com demana altres crèdits ICO.També ha defensat l'ajornament de crèdits i que les administracions públiques es posin al dia en els pagaments, ja que "ara triguen entre 60 i 70 dies quan la llei fixa un topall de 30". Igualment, vol que es redueixi el cost fix de l'energia mentre les empreses estan aturades i agilitzar els tràmits per a les empreses que han de fer ERO temporals i augmentar-ne la casuística.González no ha sabut quantificar la quantitat d'empreses que per ara han impulsat ERO temporals, però sí que ha avançat que la quantitat augmentarà previsiblement a partir d'aquest dilluns. "Totes les empreses que tinguin afectació tindran problemes de tresoreria", ha explicat.Quant a les mesures per comptabilitzar la precaució sanitària i la producció, ha avisat que "no tots els sectors poden fer teletreball, sobretot si fan activitats industrials". Finalment, el president de Pimec veu amb bons ulls aturar el tràfic aeri, tot i creure que aquest ja es reduirà de forma natural i que la mesura tindria poca afectació, i ha demanat a les administracions que "potser caldrà reduir despeses no imprescindibles i bolcar-les en el teixit econòmic".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor