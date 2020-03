Un cinema català impulsa un festival amb vídeos gravats des de casa

📣📣📣 ATENCIÓ 📣📣📣

Arriba el #quedatacasafilm!

Tot i amb les portes tancades, el Cinema Edison no atura la seva activitat!

Aquests dies #quedatacasa i treu la creativitat audiovisual que portes dins! Comèdia, drama, terror, denúncia social... Tu tries!

Com participar-hi?

👇 pic.twitter.com/W3XNGO73Bm — Cinema Edison (@edisoncinema) March 16, 2020





El Cinema Edison , a Granollers, ha impulsat una iniciativa per passar de forma més entretinguda els dies de confinament. Es tracta de l'anomenat #quedatacasafilm . Segons han explicat els responsables del cinema a les xarxes, tot i tenir les portes tancades volen que no s'aturi la seva activitat. Per això han fet una crida a "treure la creativitat audiovisual" que cadascú porta a dins.Per aconseguir-ho, demanen a tot aquell que vulgui participar que enviï un vídeo d'un minut com a màxim en format horitzonal a info@cinemaedison.cat, juntament amb les dades personals. Pel que fa a la temàtica, és lliure, i es poden enviar propostes de comèdia, drama, terror, denúncia social o el que l'autor desitgi.Segons anuncien els impulsors, cada dia es penjaran les obres rebudes a Instagram. Entre tots els participants se sortejarà un pack de 10 entrades pel cinema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor