Ryanair preveu suspendre la majoria de vols i fer acomiadaments temporals

Ryanair preveu que la majoria dels seus avions es quedin a terra durant, almenys, els pròxims set o deu dies. En un comunicat l'aerolínia explica que espera reduir la seva capacitat de seients fins al 80%, i admet que no pot descartar que no voli cap dels seus avions.L'empresa avisa que això podria comportar la congelació de contractacions i les suspensions temporals de feina. Segons l'Estatut dels Treballadors, les empreses poden suspendre temporalment els contractes dels empleats per motius de força major, la qual cosa significa que el treballador deixa de percebre el salari.Segons Ryanair, ara és "impossible" determinar quan podrien durar les restriccions i l'aerolínia assegura que té una forta liquiditat, amb 4.000 milions d'euros, que li hauria de permetre "sobreviure" un període llarg sense vols.En els últims 7 dies hi ha hagut restriccions de vols –ja sigui per no anar a certs països com per tancament de fronteres o aïllament pel covid-19- a Itàlia, Malta, Hongria, la República Txeca, Eslovàquia, Àustria, Grècia, el Marroc, Espanya, Portugal, Dinamarca, Polònia, Noruega i Xipre. A Polònia i Noruega, per exemple, s'han prohibit tots els volts internacionals.Ryanair assegura que tots els vols que manté són per "repatriar" clients, però no per fer servei a turistes.

