Tots els presos polítics excepte Cuixart no sortiran de la presó mentre duri el confinament

Tots els polítics presos, excepte el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, no sortiran de la presó seguint la recomanació de les presons, segons ha confirmat el Departament de Jústica aAixí doncs, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Joaquim Forn han decidit no fer les sortides previstes en compliment de l'article 100.2 per anar a treballar o cuidar un familiar. Per la seva banda, tant Jordi Sánchez com Josep Rull segueixen aïllats a la presó de Lledoners per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus. Cuixart ha sortit del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada aquest dilluns al matí per anar a treballar a la seva fàbrica de Sentmenat (Vallès Occidental).El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'està recomanant als interns el confinament "i que només facin les sortides estrictament necessàries".Segons fonts de JxCat, els exconsellers Quim Forn i Jordi Turull han decidit "per responsabilitat" no sortir de la presó de Lledoners per treballar, seguint les indicacions d'autoconfinament del president de la Generalitat, Quim Torra.L'exconseller Rull, a través d'un missatge a Twitter, ha explicat que "per precaució i responsabilitat" va comunicar a la direcció de la presó de Lledoners que havia estat en contacte amb una persona que ha donat positiu per coronavirus i que, per això, es troba en situació d'aïllament a la infermeria. Rull afegeix que no té símptomes i que es troba bé.Per la seva banda, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha sortit de Lledoners aquest dilluns al matí per anar a treballar a la seva fàbrica de Sentmenat (Vallès Occidental) que es dedica a la fabricació de maquinària per a envasats.

