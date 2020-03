Els presos polítics no sortiran de la presó mentre duri el confinament recomanat per les autoritats sanitàries i governamentals. En el cas de Jordi Cuixart, però, el president d'Òmnium ha hagut de sortir aquest dilluns en aplicació de l'article 100.2 per anar a fer una gestió important a la seva empresa. No ha mantingut contacte amb ningú, perquè els treballadors fan teletreball, i després tornarà al centre penitenciari de Lledoners.La resta, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Joaquim Forn han decidit no fer les sortides previstes en compliment de l'article 100.2 per anar a treballar o cuidar un familiar. Per la seva banda, tant Jordi Sánchez com Josep Rull segueixen aïllats a la presó de Lledoners per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus. Cuixart ha sortit del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada aquest dilluns al matí per anar a treballar a la seva fàbrica de Sentmenat (Vallès Occidental).El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'està recomanant als interns el confinament "i que només facin les sortides estrictament necessàries".Segons fonts de JxCat, els exconsellers Quim Forn i Jordi Turull han decidit "per responsabilitat" no sortir de la presó de Lledoners per treballar, seguint les indicacions d'autoconfinament del president de la Generalitat, Quim Torra.L'exconseller Rull, a través d'un missatge a Twitter, ha explicat que "per precaució i responsabilitat" va comunicar a la direcció de la presó de Lledoners que havia estat en contacte amb una persona que ha donat positiu per coronavirus i que, per això, es troba en situació d'aïllament a la infermeria. Rull afegeix que no té símptomes i que es troba bé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor