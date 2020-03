Augmenten fins a 21.656 les catalanes que van denunciar violència masclista el 2019

Fins a 21.656 dones van denunciar casos de violència masclista el 2019, a Catalunya. Així ho recull l' informe anual de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial , fet públic aquest dilluns, una xifra que suposa un increment de l'1,9% respecte les 21.248 catalanes que en van denunciar el 2018.La xifra total de denúncies, però, va caure el 2019 respecte l'any anterior de 23.098 a 22.394, atès que hi va haver menys dones que en van presentar més d'una. A nivell estatal, la quantitat de dones denunciants va créixer quasi en la mateixa mesura, un 1,8%, fins a 158.590.La ràtio catalana de víctimes per cada 10.000 dones va ser l'any passat de 55,5, per sota de la mitjana estatal de 67,3. Els territoris on hi ha menys denunciants són Castella i Lleó (42,4 per cada 10.000) i Galícia (45,9), mentre que la ràtio més elevada és a les Illes Balears (109,5) seguida, a molta distància, pel País Valencià (90,4).Tot i això, els jutjats catalans van tornar a ser els que menys ordres de protecció van dictar en relació al total de peticions. Només van acceptar el 52% -un punt més que el 2018-, molt per sota de la mitjana del 70% estatal. Tan sols a Madrid (54%) la xifra va ser similar, mentre que l percentatge es va elevar al 87% al País Valencià, al 86% a La Rioja o al 85% a Múrcia. A les Illes Balears, el percentatge d'admissions va ser també elevat, del 80%.Sigui com sigui, el percentatge de sentències condemnatòries va ser el 70,5%, a nivell estatal, el màxim històric anual fins ara. En els jutjats de violència masclista, les condemnes arriben al 87,9% de les denúncies, mentre que, a les audiències provincials, al 82,5%. En canvi, als jutjats del penal, tan sols es condemnen un 57,8% dels acusats.

