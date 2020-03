Salut insisteix en el confinament per frenar la propagació del coronavirus

El Departament de Salut ha insistit en la necessitat de confinar la població per frenar la propagació del coronavirus. Així s'ha expressat la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la presentació del primer assaig clínic que es farà a Catalunya per minimitzar els contagis, i també l'investigador que liderarà l'estudi, Oriol Mitjà."És important quedar-se a casa", ha demanat la consellera, mentre que Mitjà qualificava d'"important" el confinament de tota aquella població que no treballi en serveis sanitaris o essencials. Una mesura que, per ara el govern espanyol no ha pres.La consellera ha esquivat la pregunta sobre les conseqüències que pot tenir no aplicar aquest confinament dràstic però ha demanat "protegir" el sistema català de salut per tenir capacitat d'atendre la crisi del coronavirus i també els malalts que pateixen altres patologies.El Departament de Salut engegarà aquest mateix dilluns el primer assaig clínic per frenar la propagació del coronavirus ( vegeu vídeo en directe, aquí ). L'estudi no permetrà cures individuals a persones infectades sinó que busca minimitzar el seu contagi. Ho farà a través del tractament de persones infectades i també dels seus contactes més propers. Les primeres dades estaran disponibles d'aquí a 21 dies.L'assaig clínic començarà a la Conca d'Òdena, aïllada des de dijous al vespre pel brot de coronavirus a l'Hospital d'Igualada, i també a la zona nord de l'àrea metropolitana. La consellera de Salut ha demanat la màxima col·laboració a totes les persones que siguin requerides per participar-hi.Es preveu que participin a l'estudi unes 200 persones, a les quals se subministraran medicaments que habitualment es fan servir per a l'artritis o el VIH. L'impacte directe de l'estudi serà de 3.000 persones, ja que s'analitzaran 15 contactes de cada afectat.Vergés ha assegurat que l'assaig clínic es farà en un "temps rècord" i s'ha compromès a "trobar la manera" per fer arribar els resultats "a tothom".

