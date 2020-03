VÍDEO L'emotiu agraïment dels sanitaris als aplaudiments des dels balcons

La Unitat de Cures Intensives de 🏥 l'@harnaulleida té un missatge clar per a tu 🔊🔛



🏡 La teva presència a casa ens ajuda a fer la nostra feina millor



💪 El paper que realitzem no és fàcil, però amb la vostra ajuda ho aconseguirem!#JoActuo pic.twitter.com/4ggMwJOK5D — Salut (@salutcat) March 16, 2020

Cada dia, al vespre, milers de persones d'arreu de l'Estat surten als seus balcons per dedicar un gran aplaudiment als professionals sanitaris que lluiten contra el coronavirus. Així agraeix la ciutadania, des del confinament a casa seva, l'immens esforç que fan els treballadors de la salut en plena pandèmia.En les darreres hores, s'ha fet molt viral un emotiu vídeo d'agraïment gravat a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Arnau de Lleida de Vilanova. Els sanitaris mostren diversos cartells per donar les gràcies per la solidaritat rebuda i envien un missatge clar: "Queda't a casa". El vídeo, difós aquest dilluns al matí des del compte oficial de Twitter del Departament de Salut, acaba un aplaudiment de tots els treballadors.

