Tancat l'aparcament de Collformic al Montseny per l'allau de visites

Amb la col·laboració @agentsruralscat hem tancat els aparcaments de #Collformic



⚠️ Segueix els consells:



🚫 No facis desplaçaments innecessaris

⛔ Evita fer activitats al medi natural

🚷 Els aparcaments de #Collformic i #ElBrull romandran tancats per impedir massificacions pic.twitter.com/UcoIHfGpys — Ajuntament del Brull (@AjElBrull) March 14, 2020

Els Agents Rurals i l'Ajuntament del Brull (Osona) van tancar aquest diumenge l'aparcament de Collformic, al Montseny, després de l'allau de visites de caminants i per impedir massificacions. Tot i l'estat d'alarma, que prohibeix desplaçaments innecessaris per frenar la propagació del covid-19, desenes de persones van decidir anar a caminar i no confinar-se a casa.L'Ajuntament del Brull també ha decidit clausurar, juntament amb els ajuntaments del Figaró, Montseny i Tagamanent, tots els accessos al Pla de la Calma fins a nou avís, també per l'allau de visites.Aquest diumenge, Agents Rurals va tancar 131 zones de tot el país: accessos i aparcaments a tots els espais naturals protegits i els parcs nacionals, així com senders i itineraris amb alta afluència de persones, i zones d'esbarjo i barbacoes als espais d'interès natural.

