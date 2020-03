Les corredisses dels periodistes a Telegram per fer preguntes a Quim Torra

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

Pedro Sánchez va sorprendre el dijous convocant una roda de premsa sense periodistes. Els representants dels mitjans van preguntar des de la distància a través d'un grup de Whatsapp específic on enviaven vídeos i textos amb preguntes al president i aquests dies als ministres.La Generalitat va fer el mateix i divendres al vespre va crear un grup de Telegram, on hi ha periodistes i també alts càrrecs del Govern i els partits. Passa que amb Torra han posat la norma d'acceptar només tres preguntes.Els periodistes les envien molt de pressa, només que comença la roda de premsa, i coses que s'hi diuen queden sense ser respostes perquè els torns ja s'han consumit. El coronavirus no ajuda a ningú a fer la seva feina.

