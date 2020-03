VÍDEO EN DIRECTE Els detalls de l'assaig clínic pioner per frenar el coronavirus

🔴 En directe: roda de premsa de Salut sobre el primer assaig clínic que es fa a Catalunya per tractar el coronavirus https://t.co/ut1MUlqPJs https://t.co/Izaa70ulX9 — 324.cat (@324cat) March 16, 2020

Aquest dilluns arrenca a Catalunya l'assaig clínic pioner que té com a objectiu frenar el coronavirus. La notícia va ser anunciada dissabte per la consellera de Salut, Alba Vergés, i avui el departament de Salut en dona tots els detalls en una roda de premsa ( vegeu vídeo en directe ). Es tracta del primer assaig que es fa i que preveu ser útil tant per a positius del covid-19 com per a contactes d'infectats.Segons ha informat, es tindran dades dels resultats d'aquí a 21 dies. "Pot ser un canvi important", ha celebrat la consellera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor