Torra aborda la crisi pel coronavirus amb els grups parlamentaris en ple xoc amb Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha citat aquest dilluns a les onze els grups parlamentaris per abordar -via videoconferència- la crisi oberta pel coronavirus. La cita arriba en ple xoc entre Torra i el govern espanyol per les mesures incloses dins l'estat d'alarma decretat dissabte, que segons el dirigent independentista són "insuficients" a banda de suposar una recentralització. L'actitud de Torra li ha costat crítiques per part de l'oposició, sobretot després que es negués a signar la declaració conjunta de tots els presidents autonòmics posterior a la trobada de tots ells amb Pedro Sánchez.Després de la trobada de presidents autonòmics, Torra va comparèixer a Palau per demanar als catalans que s'autoconfinin i que converteixin la batalla contra el coronavirus en una "lluita compartida", com si fos una "aturada de país". Va reclamar el tancament de fronteres, la clausura de ports, aeroports i estacions de tren i també l'aïllament de Madrid i Catalunya, les dues zones estatals amb més contagis. El president va reclamar ajuda divendres a l'Estat per confinar el territori català, ja que la Generalitat no disposa de les competències necessàries per tancar del tot el país.El Govern ha estat molt crític aquests dies amb les mesures incloses dins l'estat d'alarma, que atorguen a quatre ministres -Salvador Illa (Sanitat), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) i José Luis Ábalos (Transports)- poders plenipotenciaris per fer front a la crisi. Sánchez, en la compareixença de dissabte a la Moncloa, va demanar que les autonomies es posessin darrere del govern espanyol , i Torra va assenyalar ahir que se situaran "al costat". El lehendakari Íñigo Urkullu ha discrepat de la "imposició" estatal, però va signar el comunicat conjunt d'ahir.

