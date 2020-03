​Una falsa notícia sobre l'ingrés d'un reclús amb coronavirus sacseja una presó d'Alacant

Vista aèria de la presó. Foto: Europa Press

Un rumor sobre l'ingrés d'un pres amb coronavirus ha provocat un intent d'incendi entre els presos d'un mòdul del centre penitenciari de Fontcalent (Alacant), segons han informa fonts d'Institucions Penitenciàries. Les mateixes fonts apunten que els funcionaris han aconseguit calmar els reclusos i que no s'ha arribat a haver cap motí.La notícia falsa que havia ingressat un pres positiu de covid-19 ha generat un moment de "nerviosisme" dins del mòdul. Finalment, no hi ha hagut incendi i la situació s'ha resolt amb la intervenció del cap de serveis.Institucions Penitenciàries han adoptat mesures per restringir l'accés a totes les presons espanyoles, permetent fins ara les comunicacions per locutori, amb la idea d'evitar el contagi a dins dels centres. També hi ha controls a la tornada dels permisos, tot i que les mesures en vigor poden endurir-se degut a la declaració de l'estat d'alarma.Des de sindicats com CSIF s'ha denunciat aquest incident i s'ha reclamat al govern espanyol que doti els funcionaris de més mesures d'autoprotecció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor