Els Mossos fan tancar 59 locals que havien obert tot i les prohibicions pel coronavirus​

Els Mossos d'Esquadra han tancat entre aquest diumenge i aquesta passada nit 59 locals després que el Govern obligués al seu tancament per contenir la propagació del coronavirus. El cos policial ha informat que ha continuat aixecant actes per l'incompliment de les restriccions. Davant d'això, els Mossos han apel·lat a través de les xarxes socials "a la responsabilitat individual i col·lectiva per contenir el coronavirus".I és que tot indica que l'estat d'alarma i les mesures excepcionals pel coronavirus s'allargaran més de quinze dies. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns que amb només dues setmanes Espanya no tindrà "capacitat per guanyar la batalla" contra el coronavirus. En una entrevista a Las mañanas de RNE, Ábalos ha explicat que l'executiu cercarà fórmules per "prorrogar aquesta situació" que obliga els ciutadans a romandre a casa tret d'algunes excepcions.Malgrat l'estat d’alarma i les restriccions de mobilitat anunciades aquest dissabte pel govern espanyol, aquest diumenge moltes persones han fet cas omís i han sortit de les seves llars sense necessitat. En aquest sentit, els Agents Rurals van desallotjar ahir l’àrea d’esbarjo de la Posa, al terme municipal d’Isona i Conca Dellà, on un grup de persones hi tenia previst dinar. Un cop desallotjats, els Agents Rurals van tancat l’àrea i van recordar a la ciutadania les limitacions pel que fa a la lliure circulació dels ciutadans.Saltar-se les restriccions de l'estat d'alarma pot tenir conseqüències, més enllà de les sanitàries. Les sancions poden anar des dels 100 euros en casos lleus fins als 600.000 euros o penes d'un any de presó en els casos més greus. Consulteu-les totes aquí.

