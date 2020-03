El govern espanyol avisa que l'estat d'alarma s'allargarà més de 15 dies

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns que l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol s'allargarà més enllà dels 15 dies exigits en la llei perquè, al seu judici, aquestes dues setmanes no donaran a Espanya la "capacitat per guanyar la batalla" contra el coronavirus. En una entrevista a Las mañanas de RNE , Ábalos ha explicat que l'executiu cercarà fórmules per "prorrogar aquesta situació" que obliga els ciutadans a romandre a casa tret d'algunes excepcions."És evident que no tenim un calendari cert. Si no prenem mesures especialment dures per frenar la propagació del virus i per tant l'impacte en la salut i la vida... no tindria cap efecte", ha sostingut.En aquest context, el titular de Transports ha apuntat que l'aplicació de mesures addicionals dependrà de la "eficàcia" de les quals ja han estat adoptades. "Si realment tots som responsables i actuem d'acord als requeriments i no frivolitzem, evidentment tindran més efecte", ha afegit.Així, el ministre ha insistit que el govern espanyol està "testant l'eficàcia de les mesures de forma continua", encara que no s'espera que tinguin un impacte immediat. "No crec que que en 15 dies estiguem en la capacitat de guanyar aquesta batalla", ha resolt.El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dilluns en declaracions a la Cadena Ser , que el tancament de fronteres de l'Estat –tal com han fet països com Alemanya- "és una possibilitat real, per descomptat", per "lluitar contra l'expansió del virus". El ministre debatrà aquesta opció amb els seus homòlegs de la Unió Europea a la reunió que celebrarà a les 11.00h. Segons Marlaska, la ciutadania està responent positivament a les mesures adoptades pel seu executiu i en aquests moments "estem en termes de normalitat" pel que fa al compliment de l'estat d'alarma. Aquest diumenge –ha afirmat- ja es va produir una "reducció manifesta" de més del 60% del trànsit en les entrades a Madrid.El ministre ha destacat la "coordinació" amb les policies autonòmiques i municipals, que "en aquests moments és adequada" i s'ha mostrat convençut que els Mossos d'Esquadra no entorpiran "en absolut" les mesures adoptades pel seu executiu. "Mai he tingut cap dubte de la professionalitat (dels Mossos)", ha afirmat.També ha apuntat que a les presons "s'han adoptat les mesures adequades" malgrat les dificultats afegides i ha destacat el grau de "cooperació i coordinació dels propis interns" i dels funcionaris. "Ells mateixos entenen que se'ls limitin els drets de comunicació perquè estem en circumstàncies molt específiques" ha apuntat.Marlaska no ha descartat un enduriment de les mesures de l'estat d'alarma que caldria adoptar –ha dit. En el moment en què el Congrés aprovés una pròrroga d'aquest estat d'alarma. "Nosaltres intentarem bloquejar el virus en aquest termini", ha afirmat abans d'insistir en la necessitat que tots els particulars que disposin d'elements per garantir la seguretat del personal sanitari els lliurin a les autoritats.

