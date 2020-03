VÍDEO Illa confon el ministeri de Transport amb el de l'Interior

- Illa: “Por lo que respecta al cierre de fronteras, es más oportuno que conteste el ministro de Transportes”



- Ábalos: "Bueno, más bien es el ministro de Interior, que es el responsable de fronteras".



Todo bajo control. pic.twitter.com/FnuKhMmId1 — Hugo Manchón (@hugomanchon) March 15, 2020

La crisi del coronavirus està posant a prova l'executiu espanyol en la manera com gestioni la situació per poder frenar l'expansió de la pandèmica. Des de l'Estat s'està intentant donar un missatge de tranquil·litat i de control de la situació, encara que la pressió del moment poden jugar una mala passada com ha estat el cas del ministre de Sanitat Salvador Illa.Durant la roda de premsa d'aquest matí el socialista ha confós les competències de Transport i de l'Interior, atribuint el poder de tancar fronteres a la cartera de José Luís Ábalos quan això pertoca a Fernando Grande-Marlaska.L'errada ha donat peu a l'anecdòtica situació en què Illa donava el torn de paraula a Ábalaos, i aquest el rebotava a Grande-Marlaska. "Bé, més bé és el ministre de l'Interior, que és el responsable de fronteres".

