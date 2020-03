La caiguda definitiva de Joan Carles

Pilar Eyre Foto: Adrià Costa

Pilar Eyre: "La imatge del comissionista que s'ha deixat corrompre s'imposarà a la del rei motor del canvi"

José García Abad Foto: J.G.A.

García Abad: "És imprescindible saber-ho tot perquè la posició de Felip és compromesa"

Jaime Peñafiel Foto: Adrià Costa

Jaime Peñafiel: "Els membres de les famílies reials tenen molts privilegis i poques obligacions, però entre aquestes hi ha la de ser exemplar"

La decisió de Felip VI de renunciar a l'herència del seu pare, Joan Carles de Borbó, i retirar-li l'assignació econòmica anual amb càrrec al pressupost de la corona, ha estat el darrer episodi de la greu crisi que travessa la institució per l'acumulació d'escàndols de tot ordre que l'empaita des de fa anys. En ple coronavirus, mentre la pandèmia s'escampa, una altra epidèmia, la de la pèrdua de credibilitat de la institució, s'estén perillosament.El moviment inesperat de la Zarzuela és una reacció -ja es veurà si desesperada- a les informacions de premsa de Suïssa i el Regne Unit sobre el compte off shore de Joan Carles I de 100 milions de dòlars procedent de comissions de l'Aràbia Saudita. Un compte procedent de pràctiques il·legals i al marge d'impostos i del que Felip VI en seria beneficiari.Com queda la monarquia després d'aquest nou escàndol? Podrà Felip VI preservar el crèdit de la institució? Podrà investigar el Congrés les activitats del rei emèrit després que la mateixa Zarzuela hagi admès implícitament les irregularitats? Tres especialistes en la Casa Reial com els periodistes Pilar Eyre, José García Abad i Jaime Peñafiel analitzen com queda la monarquia després de tot plegat.La periodista Pilar Eyre -autora d'obres clau per conèixer la Casa Reial, com La soledad de la reina, considera que els darrers esdeveniments a Palau són "un drama shakesperià". "Es pot dir, de manera freudiana, que Felip ha 'matat' el pare. És una ruptura total. Costa d'imaginar que el rei emèrit pugui tornar a aparèixer en cap fotografia familiar. En el document de la Zarzuela es reconeix que Joan Carles pot haver incorregut en actuacions il·lícites i deshonestes. És la fi definitiva del mite Joan Carles".Per Pilar Eyre, "la imatge del comissionista que s'ha deixat corrompre s'imposarà a la del rei del canvi que va dur la democràcia". Amb tot, Eyre es mostra més optimista pel que fa al futur de la institució: "La decisió de Felip VI ha hagut de ser molt dolorosa, però necessària i valenta. No crec que es qüestioni obertament la monarquia perquè en aquests moments ningú, tret d'un sector de l'esquerra, ho planteja com un tema essencial".Eyre defensa que Joan Carles de Borbó perdi el títol de rei: "Ja en el comunicat de Zarzuela hi ha confusió al parlar de dos reis. Crec que Joan Carles ha de deixar de ser tractat com a tal. La solució podria venir de recórrer a algun dels seus altres títols". Recorda algun precedent: Beatriu d'Holanda, després d'abdicar, va usar el títol de princesa dels Països Baixos."És una catàstrofe per la monarquia". Així de clar es mostra el periodista José García Abad, autors de llibres com La soledad del rey (Esfera de los Libros). Segons ell, "cal una comissió d'investigació, com la que va demanar inicialment Podem, des del moment que la Zarzuela admet que la conducta de Joan Carles pot haver estat irregular".García Abad considera que "fins ara, sabíem d'algunes actuacions del rei emèrit. El que no sabíem és si ho sabia Felip. Ara, pel que sembla, es veu que sí i les explicacions de Zarzuela poden semblar poc convincents. Per això és imprescindible la comissió d'investigació per saber-ho tot perquè la posició del rei Felip és compromesa".José García Abad és un dels periodistes que més s'ha capbussat en els vincles de Joan Carles amb l'Aràbia Saudita, des que en els inicis de la transició, el jove rei demanés al príncep Fahd, home fort de Riad i futur rei, un préstec de cent milions de dòlars per apuntalar el seu regnat.El veterà periodista Jaime Peñafiel diu que la situació creada "no és cap sorpresa" i que és lògic que "el fill no accepti l'herència bruta del seu pare". Considera molt negatiu per a la institució tot l'escàndol i està convençut que "la influència de Leticia en aquesta decisió de Felip VI ha estat clara". Com ha fet en altres ocasions, critica el que titlla de "premsa cortesana" a l'hora d'informar sobre la monarquia.Per Peñafiel, "aquest és un trist final per un monarca que va ser un bon rei, que va pilotar un canvi històric a Espanya, però que ha destruït el seu llegat per culpa dels diners, les dones i les amistats perilloses". "Ha hagut de ser molt dolorós per Felip fer això, però crec que ha estat un encert fer-ho".Peñafiel assenyala que "si una cosa distingeix la institució monàrquica és l'exemplaritat. Els membres de les famílies reials tenen molts privilegis i unes poques obligacions. Però entre aquestes hi ha la de ser exemplar". Ara, amb Joan Carles "es repeteix el cas del duc de Windsor, Eduard VIII, que va haver de renunciar a la corona i, a més, exiliar-se".

