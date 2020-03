Les operadores alerten d'un increment de l'ús d'internet pel coronavirus

Les principals operadores telefòniques han alertat d'un increment de l'ús d'internet arran dels confinaments per evitar la propagació del coronavirus. És per això que han demanat fer un ús racional de la connexió a internet per evitar col·lapsar la xarxa. En concret, han demanat que es mirin sèries i pel·lícules en streaming durant les hores no laborables per evitar el col·lapse durant les hores de teletreball.Els últims dies hi ha hagut un increment del trànsit com a conseqüència de l'expansió del covid-19. L'increment del trànsit a través de xarxes IP ha crescut prop del 40%, i l'us del mòbil un 50% en veu i un 25% en dades. El WhatsApp s'ha multiplicat per cinc en els últims dies i eines de treball remot com Skype s'han multiplicat per cinc, segons un document conjunt difós per Movistar, Orange, Vodafone, MásMovil i Euskaltel que recull el periodista Albert Cuesta. Les companyies també demanen descarregar els documents realment necessaris i no enviar fitxes que pesin molt, com ara vídeos. També demanen fer servir el telèfon fix quan sigui possible i evitar correus electrònics massius. Tot plegat, per evitar el col·lapse a partir d'aquest dilluns, que comença la primera setmana de teletreall arreu de l'Estat per evitar la propagació del coronavirus.

