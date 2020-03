Portugal tanca la frontera amb Espanya pel coronavirus

Portugal ha anunciat aquest diumenge que restringirà la circulació a la frontera amb Espanya. La mesura entrarà en vigor a partir de demà a primera hora i s'allargarà fins a Setmana Santa. Podran creuar la frontera el transport de mercaderies i els treballadors que han d'anar a treballar, però no podran passar ni turistes ni gent que es desplaci per oci.La restricció l'ha anunciada Antonio Costa, primer ministre portuguès, després d'una videoconferència amb Pedro Sánchez per abordar la crisi del coronavirus. "Cal la menor circulació possible en l'espai ibèric per garantir la segurtat de portuguesos i espanyols", ha dit Costa, que ha especificat que es vol impedir l'arribada de turistes espanyols durant les vacances de Setmana Santa.Alemanya ha acordat aquest diumenge tancar les fronteres amb França, Àustria i Suïsa per la crisi del coronavirus. Segons informen mitjans locals com Der Spiegel o el Süddeutsche Zeitung, la mesura entrarà en vigor aquest dilluns a primera hora del matí i implicarà controls als passos fronterers amb la possibilitat de prohibir l'entrada a determinats viatgers. Encara no n'han transcendit els detalls concrets d'aquesta mesura, que no afectarà el transport de mercaderies ni les persones que han de creuar la frontera per anar a treballar.

