CCOO denuncia l'escassetat de material per prevenir el coronavirus a Catalunya

CCOO denuncia l'escassedat de material per prevenir el coronavirus a Catalunya. Durant tot el cap de setmana, les organitzacions sectorials del sindicat ha rebut queixes del personal sanitari, de neteja, de seguretat, d'emergències, de serveis bàsics i de centres de treball en general alertant d'aquesta situació. "Hi ha escassetat d’equips de protecció individual adequats a cada cas", ha alertat el sindicat a través d'un comunicat.Així mateix, l'organització denuncia que les instruccions de protecció per al personal sanitari canvien cada poques hores. CCOO recorda que el govern espanyol, que va assumir la direcció general de la crisi mitjançant el decret de declaració d'alarma, i insta a buscar en els recursos públics i privats per aconseguir el material necessari per garantir protocols estables i efectius."La resposta de les autoritats ha de ser immediata per protegir les treballadores i els treballadors, les persones malaltes i la població en general, en aquesta crisi de salut pública", rebla l'organització.

