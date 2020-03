El govern espanyol posa la sanitat privada al servei del sistema públic

Robles, confia que Torra no es despengi de les ordres estatals: "Si hi ha un responsable públic que fa un plantejament purament polític d'aquesta situació, no mereix ser anomenat responsable públic"

El govern espanyol ha ordenat que totes les instal·lacions de la sanitat privada es posin al servei del sistema públic per "reforçar-lo" per fer front al coronavirus. Tal com ha informat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, els centres privats es posaran a les ordres dels consellers de salut de les autonomies, que també podran habilitar els locals que necessitin com a instal·lacions hospitalàries per fer front a l'epidèmia. A hores d'ara, ja hi ha més de 8.000 persones contagiades arreu de l'estat espanyol.Els ministres que, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han assumit el control de tot l'Estat, han comparegut per primera vegada per explicar un nou paquet de mesures per seguir intentant frenar els contagis. Illa també ha anunciat que, en un termini de 48 hores, totes les persones i empreses que disposin en estoc d'un conjunt de productes sanitaris o bé que en puguin fabricar, informin el govern espanyol. Es tracta de material com mascaretes quirúrgiques, kits de diagnosi, ulleres de protecció, guants, bates d'un sol ús o solucions hidroalcohòliques, entre d'altres.Illa també ha anunciat una bateria d'accions adreçades a augmentar efectius de professionals sanitaris. Es prorroga la contractació de residents en últim any de formació en medicina i s'autoritza la contractació de llicenciats sense el títol d'especialista en es casos que hagin aprovat les proves de metge resident però no tinguin encara plaça. També s'ha donat instruccions perquè les autonomies informin dels seus plans de contingència per garantir "cohesió i equitat" en el tracte que reben tots els ciutadans de l'estat espanyol.A hores d'ara, hi ha 350 militars desplegats en estacions de tren, autobusos i aeroports per controlar l'espai públic i evitar aglomeracions de gent. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicat que les forces militars es desplegaran "a totes les ciutats" de l'Estat on siguin necessari. Fins ara, la Unitat Militar d'Emergències (UME), s'han desplegat ja en les set ciutats on tenen batallons i seguiran fent-ho, ha dit Robles, en els pròxims dies. "Les forces de seguretat col·laboraran amb la policia", ha afirmat la ministra. Tots els recursos sanitarisPreguntada per si tem que el president de la Generalitat, Quim Torra, s'oposi a mesures com aquesta, els ministres han evitat la polèmica assegurant que "tothom actuarà amb criteri d'unitat". Robles, en concret, ha assegurat que no creu que el president català es despengi de les ordres donades: "Si hi ha un responsable públic que fa un plantejament purament polític d'aquesta situació, no mereix ser anomenat responsable públic". I ha afegit que no concep que Torra "pugui quedar per darrere dels ciutadans de Catalunya" o que "li importi molt poc la salut dels ciutadans de Catalunya".

