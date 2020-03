Rull, aïllat a Lledoners per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus

L'exconseller Josep Rull està aïllat al Centre Penitenciari de Lledoners per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus. Rull està aïllat a la infermeria de la presó, segons han confirmat fonts penitenciàries, i si finalment és positiu, serà traslladat al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa.Fonts de JxCat han explicat que Rull es troba bé i no té símptomes, però que quan ho ha sabut ho ha comunicat a la direcció del centre penitenciari "per responsabilitat i precaució". Divendres, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez també va ser aïllat a la infermeria de Lledoners per haver estat en contacte amb un possible cas de coronavirus.L'únic positiu de coronavirus confirmat entre la població reclusa que hi ha hagut fins al moment ha estat a Brians 2, fet que ha obligat a aïllat un mòdul amb 105 presos. Entre els professionals, n'hi ha un de positiu i sis sospitosos.

