VÍDEO Veïns de Tarragona canten l'«Amparito Roca» als balcons davant el confinament

A Tarragona també comencem a cantar pel balcons, amparito Roca de festes de Santa tecla #FAQS116TV3 pic.twitter.com/mlDzFu0a1y — marta 🎗 (@mjimenezquiles) March 15, 2020

@XaviPuigAndreu m’agrada la idea de que a les 18:00 tothom surti als balcons a ballar l Amparito Roca



Què us sembla #TgnTT? pic.twitter.com/hAR3uQXgSS — Carla Aguilar-Cunill (@CarlaAguilarC) March 14, 2020

Els veïns de Tarragona s'han posat d'acord per cantar la cançó més popular i coneguda de la ciutat, el pasdoble de l'"Amparito Roca", com a mètode per lluitar contra l'avorriment del confinament pel coronavirus . A través de les xarxes socials, diversos ciutadans han fet una crida a sortir al balcó a les sis de la tarda a tota la ciutat per cantar plegats i el resultat ha estat d'allò més divertit. En les darreres hores s'han viralitzat desenes de vídeos del moment i la intenció és que la imatge es repeteixi cada dia.Fins i tot els consellers de l'Ajuntament Carla Aguilar i Xavier Puig s'han sumat a la iniciativa i han animat als tarragonins ha sortit al balcó per ballar plegats.L'"Amparito Roca" és la cançó més popular i festiva de la ciutat, que ja s'ha convertit en un himne conegut i ballat per tothom.

