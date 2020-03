VÍDEO La crítica viral d'una noia a la gent que no es queda a casa

"Ho he fet perquè estàvem amb la meva mare, aquí casa confinades, i vèiem anar passant gent pel carrer. No ho entenem". Ho explica ala Laura, una noia de Granollers que, des del seu balcó que dona a la plaça Pau Casals, s'ha fet viral.Aquest matí ha col·locat un gran altaveu a l'exterior del pis i ha fet sonar el contundent tema que la cantant Olaya Alcázar ha publicat a Twitter , en què directament es diu a la gent "queda't a la teva puta casa". El resultat: 400.000 visites a xarxes com Instagram o TikTok."És una bogeria el resultat que ha tingut. Nosaltres només ho havíem fet per riure", afegeix la noia. Explica que la idea l'han tingut al veure un home assegut en un banc, "com si no passés res": "Volíem veure si es donava per al·ludit i si se n'anava cap a casa, però en el moment que hem tardat a treure l'altaveu, ha marxat", reconeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor