Òmnium acusa Sánchez de «prioritzar els seus interessos» en la gestió del coronavirus

Òmnium Cultural retreu al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de "prioritzar els seus interessos" en la gestió del coronavirus. Des de l'entitat consideren que la manera com s'ha decretat l'estat d'alarma, assumint bona part de les competències de les autonomies, "suposa un nou atac a les institucions pròpies del país".Des de l'entitat tatxen d'irresponsable a l'executiu espanyol per unes mesures que "són insuficients i centralitzades". És per això que fan una crida a la ciutadania a "estar a l'altura" de les circumstàncies i respondre amb intel·ligència col·lectiva.Per altra banda també han mostrat el seu total suport als sanitaris que estan treballant aquests dies contra el virus i també a les persones que són víctimes de la infecció.

