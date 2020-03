Els Bombers rescaten dos excursionistes que havien sortit malgrat les restriccions pel coronavirus

#GRAE #bomberscat ha rescatat aquest migdia un parell d'excursionistes a Queralbs. Estaven il·lesos però necessitaven evacuació donades les condicions de neu a la zona i en previsió de la imminent baixada de temperatures que anuncia @meteocat pic.twitter.com/kyb8KOa7iA — Bombers (@bomberscat) March 15, 2020

Els Bombers han hagut de rescatar aquest diumenge dos excursionistes a Queralbs (Ripollès). Tots dos estaven il·lesos, però necessitaven evacuació per les condicions de la neu a la zona i per la imminent baixada de les temperatures.A través de Twitter, els Bombers han recordat que la restricció de moviments per frenar l'avenç del coronavirus inclou també tota mena d'activitats de lleure a l'aire lliure. L'estat d'alarma decretat ahir limita les sortides de casa per anar a comprar aliments, medicaments i cuidar persones d'edat avançada, però no per anar a fer esport o passejar, i tampoc a fer excursions.

