Confirmat el primer cas de coronavirus al Pallars

El coronavirus ja és una realitat a les comarques pallareses. Segons ha pogut confirmar, l’ Hospital Comarcal del Pallars ja té el primers cas de Covid-19. Es tracta d’un home de 98 anys que ha ingressat aquest cap de setmana i que després de fer-se les proves ha donat positiu. A banda d’aquest primer cas, s'està esperant el resultat d’una persona que ha estat en contacte amb l’afectat, que està estable. Actualment no hi ha personal sanitari afectat ni aïllat.Aquest primer cas a l’Hospital del Pallars ha suposat la reorganització de tot l’equip professional del centre hospitalari, que ja ha activat un pla de contingència per fer front al coronavirus. L'equipament ha seguit el protocol d’aïllament de forma adequada per tal d’evitar el contagi al personal sanitari i a la resta de les persones que estan ingressades a planta.En aquest sentit, a partir d’avui l’accés a l’Hospital del Pallars queda blindat amb la suspensió de tota activitat quirúrgica i ambulatòria, com les consultes externes, proves i visites no urgents i demorables. Des del centre s’avisarà, una per una, a totes les persones que tenien hora programada. D’aquesta manera, es demana als afectats que no truquin a l’hospital per no saturar la línia telefònica.Els centres sanitaris autoritzats del Pallars, com els CAPs de Tremp, de Sort o de la Pobla de Segur, demanen la màxima col·laboració de la població, a qui demanen que només s'ha d'anar al Centre d'Atenció Primària en el cas de malaltia important o urgent. La resta de problemes i consultes s’han de fer per telèfon.Així mateix, tota persona que consideri que pot estar afectada de coronavirus ha de quedar-se a casa i telefonar al 061, on se l'informarà del que ha de fer. En cas de no poder contactar amb el 061, es pot telefonar al CAP corresponent.

