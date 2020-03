Pere Aragonès dona positiu per coronavirus

Avui he donat positiu en la prova del COVID-19. De moment em trobo en perfecte estat de salut. Resto confinat a casa seguint les indicacions mèdiques, des d’on seguiré treballant. Cal actuar amb la màxima prevenció i responsabilitat. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 15, 2020

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha donat positiu a la prova del coronavirus. El titular d'Economia es troba bé i seguint les recomanacions sanitàries i els protocols establerts, i per tant haurà de quedar confinat a casa seva. Aragonès és el primer membre de l'executiu infectat pel virus i ha explicat la seva situació a través de Twitter."Resto confinat a casa seguint les indicacions mèdiques, des d'on seguiré treballant", ha dit el vicepresident, que ha fet una crida a "actuar amb la màxima prevenció i responsabilitat". Aragonès ha passat aquest diumenge pel Palau de la Generalitat, on també hi havia el president Quim Torra, tot i que han estat en habitacions diferents.Qui també ha donat positiu per coronavirus ha estat Rafel Ribó, sindic de greuges, segons ha transcendit aquest migdia. Ribó tenia els símptomes i com que complia els criteris se li va practicar la prova. Ara es troba en aïllament domiciliari i se li realitzarà l'enquesta epidemiològica per determinar els seus possibles contactes.En l'última actualització, Salut ha xifrat el 903 els casos de coronavirus a Catalunya i ha elevat a 12 el nombre de morts, la majoria a Igualada. Hi ha 52 persones en estat greu. Del total d'infectats hi ha 72 professionals sanitaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor