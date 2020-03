S'eleven a dotze els morts per coronavirus a Catalunya i a 903 els infectats

Quatre persones amb coronavirus han mort en les últimes hores, totes elles relacionades amb el brot d'Igualada. En total ja han mort 12 persones as Catalunya, 7 d'elles a la capital de l'Anoia. A més, s'han detectat 188 nous casos, que eleven a 903 el total de positius comptabilitzats. Els quatre morts són dues dones de 71 i 77 anys i dos homes de 92 i de 71 anys, tots ells amb factors de risc associat. Hi ha 52 persones en estat greu.Del total d'infectats hi ha 72 professionals sanitaris. A Igualada hi ha 70 positius confirmats, tres en estat greu. Aquí s'inclouen els set morts. Del total de casos d'aquest brot, n'hi ha 41 que són professionals sanitaris.Aquest diumenge també ha transcendit que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el síndic de greuges, Rafael Ribó, han donat positiu per coronavirus. Tots dos hauran d'estar aïllats a casa seva per evitar la propagació del virus.L'estat espanyol s'acosta perillosament als 8.000 contagiats. El darrer recompte fet pel Ministeri de Sanitat situa el nombre de casos en uns 7.735, fet que suposa un augment de 2.000 persones des de dissabte. Pel que fa el nombre de morts, en les darrers 24 hores ja són 152 les persones que han perdut la vida, arribant a les 288 víctimes. De les 7.753 persones contagiades actualment a Espanya, 382 romanen ingressades en l'Unitat de Vigilància intensiva (UCI).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor