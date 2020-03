Alemanya tanca fronteres amb França, Àustria i Suïssa

Alemanya ha acordat aquest diumenge tancar les fronteres amb França, Àustria i Suïsa per la crisi del coronavirus. Segons informen mitjans locals com Der Spiegel o el Süddeutsche Zeitung, la mesura entrarà en vigor aquest dilluns a primera hora del matí i implicarà controls als passos fronterers amb la possibilitat de prohibir l'entrada a determinats viatgers. Encara no n'han transcendit els detalls concrets d'aquesta mesura, que no afectarà el transport de mercaderies ni les persones que han de creuar la frontera per anar a treballar.A dia d'avui, Alemanya ha confirmat més de 5.000 casos de coronavirus. Destaca la situació de Renània, que limita amb els Països Baixos i Bèlgica, i és la zona més afectada amb 2.100 casos. De moment han mort deu persones arreu del país, les últimes dues s'han anunciat aquest diumenge.Segons mitjans alemanys, la decisió ha estat consensuada en una reunió telefònica entre la cancellera Angela Merkel, els ministres de l'Interior i de Sanitat, Horst Seehofer i Jens Spahn, i els caps dels estats federats de Baviera, Baden-Württemberg, Saarland i Renània-Palatinat. Són els territoris que tenen frontera amb els estats en qüestió.Alemanya no és el primer païs europeu que opta per aquesta mesura dràstica. A principis de setmana, Àustria també va anunciar que tancava les fronteres per evitar la propagació del coronavirus. Polònia també ha decretat el tancament de fronteres amb Alemanya, la República Txeca, Eslovàquia i Lituània.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor