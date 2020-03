Foment proposa injectar 30.000 milions a l'economia a través de la garantia de l'Estat

Foment del Treball proposa injectar 30.000 MEUR a l'economia a través de la garantia de l'Estat. La patronal remarca que en aquesta crisi hi ha capacitat de finançament del sistema bancari, a diferència de l'anterior, i per això demana al govern espanyol que faci de garantia perquè els recursos puguin anar a les empreses, i especialment als autònoms i a les pimes.A més, reclama prioritzar la liquiditat per evitar la ruptura del sistema de pagaments i agilitzar la devolució dels impostos, especialment per al règim d'IVA per a exportadors. Foment mostra el seu suport al decret d'estat d'alarma i espera que en el proper consell de ministres s'anunciïn aquests mesures de caire econòmic.

